القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى في كأس الأمم الأفريقية

يدخل منتخب مصر مباراة كاب فيردى يوم الاثنين المقبل، بحثًا عن الفوز في مباراة الحسم لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.يتصدر منتخب كاب فيردى المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل ويدرك المنتخب المصري جيدًا أهمية هذه المباراة، حيث أن أي تعثر سيعرضه للخروج من البطولة من الدور الأول ولذلك، يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز في المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى

يدخل منتخب مصر المباراة بحثًا عن الفوز في مباراة الحسم لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة برصيد 6 نقاط وسوف يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها الناقل الحصري للبطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وسوف يتم بث المباراة عبر 10 قنوات مفتوحة مجانية

5Stars HD (عبر قمر Amos 4W، تردد 11430)

5Gold (عبر قمر Amos 4W، تردد 11551)

5Live HD (عبر قمر Amos 4W، تردد 10840)

5Plus HD (عبر قمر Amos 4W، تردد 10969)

5Sport hd (عبر قمر Amos 4W، تردد 11103)

Sport TV (عبر قمر Hispasat 30w، تردد 12207)

Max sport (عبر قمر Bulgariasat 1.9E، تردد 12418)

Max sport (عبر قمر Hellasat 39E، تردد 11595)

TV 8.5 HD (عبر قمر Turksat 42E، تردد 12356)

ziggo sport HD (عبر قمر Astra 23E، تردد 12129)

يسعى منتخب مصر للفوز في مباراته القادمة أمام كاب فيردي، وذلك بعدما تعادل في أول مباراتين من دور المجموعات. ففي المباراة الأولى، تعادل المنتخب المصري مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، وفي المباراة الثانية، تعادل مع غانا بنفس النتيجة. ويسعى منتخب مصر للفوز في المباراة القادمة لضمان التأهل إلى الدور التالي، بينما يسعى منتخب كاب فيردي للفوز أيضًا لضمان صدارة المجموعة.