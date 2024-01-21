Arryadia TNT تردد قناة المغربية الرياضية 2024 عبر القمر الصناعي النايل سات وتابع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 مجاناً

تعد قناة المغربية الرياضية من أهم القنوات الرياضية التي يقبل على مشاهدتها عدد كبير من محبي الرياضة وبخاصةً كرة القدم، ومع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية ذاع صيت المغربية الرياضية TNT لإذاعتها عدد من المباريات وبالأخص مع إعلانها إذاعة مباراة فريق منتخب المغرب ضد منتخب تنزانيا في أولى مبارياته في البطولة بدون تشفير عبر التردد الخاص بها، وسنتابع معكم عبر هذه المقالة التردد الجديد لقناة الرياضية المغربية والأرضية tnt3 عبر القمر الصناعي النايل سات,

قناة المغربية الرياضية

حققت القناة المغربية الرياضية نجاح منقطع النظير فور انطلاقها، حيث إنها اهتمت بعرض أهم المباريات في جميع البطولات سواء كانت محلية أو دولية أو عالمية، بالإضافة إلى بثها أهم الأخبار الرياضية التي لها علاقة بالأندية في دولة المغرب والمنتخب المغربي.

وحرصت القناة على نقلها لمباريات منتخب المغرب في أولى مبارياته في المجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 أمام فريق تنزانيا والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بثلاث أهداف مقابل لا شئ.

تردد قناة الرياضية المغربية HD نايل سات

لتنزيل تردد قناة المغربية الرياضية հd على القمر الصناعي النايل سات ومشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية بدون تشفير من خلال ضبط أجهزة استقبالكم على التردد الآتي:-

التردد:- 11514.

معامل الاستقطاب:- عمودي.

معدل الترميز:- 27500.

أما بجودة SD فالتردد هو:-

التردد:- 11447.

معامل الاستقطاب:- عمودي.

معدل الترميز:- 27500.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي:- يوتلسات 12

التردد: 11618.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز : 27500.

من الجدير بالذكر أن يلاقي منتخب المغرب غداً الأحد الموافق 21 يناير الجاري منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية لدور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.