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epedu.gov.iq لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق
يتداول العديد من أولياء الأمور والطلاب حول معرفة النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024 ، ذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات لذا ينتظر العديد من الطلاب نتائجهم بفارغ الصبر فقد صرحت الوزارة انه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح علي الفور سوف يتم إظهار النتائج، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كافة الإجراءات اللازمة من الرابط الاستعلام التي سوف يتم إظهار النتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث علية في السطور التالية تابعونا.
موعد نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن إعلان النتائج يتم عقب الإنتهاء من الإمتحانات التي تبدأ غدًا الأحد، وعند الانتهاء من عملية التصحيح سوف يتم إظهار النتائج علي الفور، وأضافت أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلبة الذين يتقدموا إلى الإمتحانات في مختلف المحافظات.
رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024
- في البداية، يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الإلكتروني في دولة العراق.
- ثم قم بعد ذلك بالنقر علي أيقونة الخاصة بنتائجنا.
- قم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.
- ثم قم بإدخال البيانات الأتية: اسم الطالب، الرقم الامتحاني، الإدارة التعليمية التابع لها، المحافظ..
- قم بالنقر علي أيقونة الصف الثالث المتوسط، عين الدور الأول 2024.
- علي الفور سوف يتم إظهار النتيجة، ثم قم بالضغط علي زر الحفظ.