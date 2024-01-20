epedu.gov.iq لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

يتداول العديد من أولياء الأمور والطلاب حول معرفة النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024 ، ذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات لذا ينتظر العديد من الطلاب نتائجهم بفارغ الصبر فقد صرحت الوزارة انه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح علي الفور سوف يتم إظهار النتائج، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كافة الإجراءات اللازمة من الرابط الاستعلام التي سوف يتم إظهار النتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث علية في السطور التالية تابعونا.

موعد نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن إعلان النتائج يتم عقب الإنتهاء من الإمتحانات التي تبدأ غدًا الأحد، وعند الانتهاء من عملية التصحيح سوف يتم إظهار النتائج علي الفور، وأضافت أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلبة الذين يتقدموا إلى الإمتحانات في مختلف المحافظات.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024