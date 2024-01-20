رابط التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 2024 والشروط اللازمة

رابط التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 2024، يسعى عدد كبير من المسلمين في سلطنة عمان على أداء فريضة الحج والذي يعد الركن الأعظم في أركان الإسلام ، وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت عن فتح باب التقديم لقرعة الحج 2024، والتي سوف نتعرف على خطوات التقديم في قرعة الحج سلطنة عمان 2024.

رابط التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 2024

حيث أعلنت وزارة الأوقاف بسلطنة عمان عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في قرعة الحج 2024-1445 وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الحج بسلطنة عمان على الإنترنت.

اضغط على تسجيل الدخول.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على زر “التالي”.

اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

في النهاية اضغط على ارسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لقرعة الحج سلطنة عمان 2024

ويجب على المتقدم تحضير الأوراق التالية فور الموافقة على الطلب المقدم ….

صورة من جواز السفر على أن يكون “ساري”

شهادة صحية تؤكد حصول المتقدم على تطعيمات فيروس كورونا .

وثيقة معتمد من الرعاية الصحية تفيد عدم اصابة المواطن بفيروس كورونا خلال الـ 14 يوم الأخيرة.

صورة شخصية للمتقدم مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج سلطنة عمان 1445 -2024

وصرحت وزارة الأوقاق والشؤون الإسلامية بسلطنة عمان عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج قرعة الحج بسلطنة عمان تيسيراً على المتقدمين وإليكم خطوات الاستعلام.