حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان 2024 …والتأمينات الاجتماعية توضح

حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان 2024، بعدما صرح مصدر مسؤول برئاسة الوزراء عن زيادة المعاشات قبل حلول شهر رمضان الكريم وذلك لمساعدة الأسر لشراء ما يلزمهم من طعام وشراب، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن حقيقة هذا الخبر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة هذا الخبر من عدمه والموعد الرسمي لتطبيق الزيارة على المعاشات.

حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان 2024

حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المختصة بالوزارة بزيادة الإنفاق العام وذلك لتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين وذلك من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2023-2024 .

وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان 2024، وأكد مصدر مسؤول أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة المقررة على المعاشات قبل شهر رمضان المقبل وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

الموعد الرسمى لزيادة المعاشات 2024

وتنص المادة 35 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لعام 2024 على زيادة المعاشات سنوياً بحد أقصى 15% في يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف الزيادة رسمياً اعتباراً من 1 يوليو 2024 وذلك في حالة عدم صدور قرارات جديدة لصرفها قبل شهر رمضان المقبل.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

ومن المقرر أن يتم بدء صرف معاشات شهر فبراير 2024 بداية من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 من ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والمحافظ الالكترونية ومنافذ فوري، وتهيب الحكومة المصرية بأصحاب المعاشات الالتزام بموعد الصرف والتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات وعدم التكدس للحد من انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين خلال تواجدهم في أماكن الصرف.