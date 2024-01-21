رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السابعة 2024 Pdf “رجال ومرأة” جميع المحافظات

يترقب المواطنون في دولة العراق معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، فهي واحدة من أشكال المساعدات المالية المقدمة من قبل الحكومة العراقية للفئات والأسر محدودة الدخل في جميع أنحاء المحافظات العراقية، وذلك بناءً على البحث الاجتماعي واستيفاء الشروط المطلوبة للحصول على دعم الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين وتحسين الحالة الاقتصادية لهم في ظل غلاء الأسعار.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة يناير 2024

تستعد وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إطلاق كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير 2024 في جميع المحافظات العراقية “رجال ومرأه”، حيث يتم في الوقت الحالي حصر الأسماء المستحقة للحصول على الدعم بناءً على الشروط حددتها الوزارة وهي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بشكل كامل داخل دولة العراق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أما بالنسبة للسيدات فلا يقل أعمارهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

عدم وجود أي راتب حكومي للمتقدم.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أو أكثر، وتكون من الأسر الفقيرة.

رابط منصة مظلتي الإلكترونية

خصصت وزارة العمل رابط إلكتروني عبر منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السابعة 2024 فور الإعلان عنها من خلال المواقع الرسمية لها على جميع المواقع الإلكترونية، وهناك خطوات لابد من اتباعها لمعرفة اسمك ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024 وهي:-