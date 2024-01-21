منصة مظلتي .. استعلم عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير 2024

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة يناير التي ينتظرها جميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، وقد صرحت وزارة العمل والشئون العراقية أن الوزارة بصدد الإعلان عن وجبة الرعاية الاجتماعية مع بداية هذا العام، لذا يترقب الكثيرون موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية، ويستطيع المشمولين بالرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة أو منصة مظلتي.

طريقة الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير

الآن يمكنك الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للتأكد من استحقاق الدعم المقدم من قبل وزارة العمل لمن تطابق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة مظلتي الإلكتروني. بعد الدخول على الصفحة قم بالنزول أسفل الصفحة والضغط على برامج الحماية الاجتماعية. ثم بعد ذلك اضغط على برامج الراية الاجتماعية. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. ادخل جميع البيانات المطلوبة. اضغط تحميا كشوفات الوجبة بصيغة pdf.

يمكنك فتح الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والاستعلام عن الأسماء التي تريد الاطلاع على حالة استحقاقها.

من هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير 2024؟

المشمولين بالرعاية الاجتماعية هم الذين تطابق ليهم الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والتي تشتمل على التالي: