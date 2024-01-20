ساعات فقط على الإيداع “جدول صرف رواتب الموظفين شهر يناير 2024” بعد الزيادة الجديدة

الحقيقة أنه بالتزامن مع قرب صرف ونزول الرواتب الخاصة بشهر يناير 2024 يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن هذا الجدول الذي يتعلق برواتب شهر يناير 2024 المعلن من جانب وزارة المالية بجمهورية مصر العربية لجميع الأشخاص الذين يقومون بالعمل بالدولة وهذا عقب زيادة أقل حد للرواتب المعلن عنها من جانب الرئيس السيسي بشهر أكتوبر الذي مضى من عام 2023 الماضي، وفيما يلي سوف سوف نرفق لكم هذا الجدول بالتفصيل وايضا موعد صرف المرتبات لشهر يناير 2024م.

جدول صرف رواتب الموظفين شهر يناير 2024

بينت وزارة المالية هذا الجدول الذي يتعلق بصرف رواتب شهر يناير اذ انها قالت ان هذا اليوم الذي سيتم فيه صرف المرتبات الخاصة بشهر يناير الجاري سيكون في اليوم الحادي والعشرون من يناير 2024، وايضا الثاني والعشرون من يناير 2024 والثالث والعشرين من يناير 2024، بالإضافة إلى يومي الرابع والعشرون والثامن والعشرون 2024، كذلك أن يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من يناير 2024 يكون إجازة رسمية بالإضافة إلى أن يومي السادس والعشرون والسابع والعشرون إجازة رسمية ايضا أسبوعية.

جدول زيادة الحد الادنى للاجور

فيما يلي كل ما يخص رواتب الموظفين للشهر الجاري من يناير 2024: