جميع القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة 2024 “هنـــا” بأعلى جودة وكل الحلقات كاملة

مسلسل حالة خاصة اشتهر كثيرا بآخر فترة ويتساءل عنه عدد هائل من المواطنين ومن الجدير بالذكر أن ذلك المسلسل يكون من أفضل المسلسلات المذهلة التي يريد الأشخاص أن يقوموا بمتابعتها، ومن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل حصد عدد ضخم من المشاهدات، وفيما يلي سوف نرفق لكم القنوات التي سوف تقوم بإذاعة وايضا موعد عرضه.

القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة 2024

في الحقيقة أن مسلسل حالة خاصة يذاع على قنوات ام بي سي مصر بجانب قنوات أون اي، علاوة على أنه يتم بثه على منصة واتش ات، ومن الجدير بالذكر أن ذلك المسلسل يتم اذاعته على قناة ام بي سي مصر في يوم الأربعاء وكذلك الخميس من كل اسبوع، كذلك أنه يذاع أيضا في يوم الجمعة وذلك على قناة أون تي في تمام الساعة 9:00 مساء طبقا بتوقيت القاهرة.

مسلسل حالة خاصة

الأحداث التي توجد بمسلسل حالة خاصة تدور حول شخصية مشهورة للغاية وهي نزيم احمد ابو سريع وهو يكون طالب متفوق للغاية بكليته، إذ إنه التحق بكلية الحقوق واستطاع أن يحصل على اول مركز في دفعته.

فريق عمل مسلسل حالة خاصة

يتسم مسلسل حالة خاصة بأنه يتكون من سلسلة من الأبطال من بينهم غاب عادل التي تجسد دور اماني النجار بالإضافة إلى دور نديم الذي يجسده طه دسوقي، وغيرهم من الأبطال الآخرين ومن الجدير بالذكر أن مخرج هذا المسلسل عبد العزيز النجار، بالإضافة إلى أن مؤلف المسلسل يكون مهاب طارق.