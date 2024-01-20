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أعرف حالًا “مواعيد مسلسلات رمضان 2024” وتابع أحلى المسلسلات والبرامج في رمضان
مواعيد مسلسلات رمضان 2024 تقترب أيامنا من حلول شهر رمضان المبارك ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل يتجه الأنظار نحو موسم المسلسلات والبرامج الفنية الذي يكتسي بطابع خاص ومختلف يشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين 30 عملا مصريا يتنوعون بين الدراما الاجتماعية والأكشن والدينية والتاريخية والكوميدية.
مواعيد مسلسلات رمضان 2024
لم يتم الكشف عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 في مصر ويبدو أن الجمهور ينتظر بشغف الإعلان عن هذه المواعيد الهامة يعكس ذلك الترقب والشوق الذي يحمله الجمهور للمسلسلات التي ستملأ شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان المقبل.
قائمة مسلسلات رمضان 2024
مع انطلاق شهر رجب 1445 تنشغل عقول العديد من محبي المسلسلات في جمهورية مصر والوطن العربي بالتساؤل حول القائمة الفنية المتنوعة التي ستملأ شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان 2024 ومنها:
- مسلسل العتاولة بطولة احمد السقا وطارق لطفي.
- مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي.
- مسلسل الكبير 8 بطولة أحمد مكي.
- مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز.
- مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر.
- غالية بـ 100 راجل بطولة سمية الخشاب.
- مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال.
- مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.
- مسلسل عتبات البهجة بطولة جومانة مراد.
- مسلسل حق عرب بطولة احمد العوضي.
- مسلسل بيت الرفاعي بطولة أحمد رزق.
- مسلسل دون مقابل بطولة هاني رمزي وداليا البحيري.
- مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق.
- مسلسل الساعة 5 بطولة آسر ياسين.
- مسلسل جري الوحوش بطولة نضال الشافعي.