موعد عرض مسلسل جولة أخيرة “أحمد السقا” الحلقة الأولى 1 والقنوات العارضة

موعد عرض مسلسل جولة أخيرة الحلقة الأولى للفنان أحمد السقا وأشرف عبد الباقي الذي نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي “انستجرام” البرومو الرسمي للمسلسل وكتب أشرف على البرومو” أنتظروا مسلسل جولة أخيرة يوم الخميس 25 يناير على أمازون برايم.

مسلسل جولة أخيرة

ولاقى برومو مسلسل الجولة الأخيرة اهتمام وتفاعل عدد كبير من المتابعين منشتى أنحاء العالم العربي، وعلق الفنان أشرف عبد الباقي على صورة المسلسل قائلاً:”يا ترى إيه حكاية المدرب تامبى.

فيما أعلنت شركة “الصباح إخوان” التيزر الرسمي لمسلسل “جولة أخيرة” على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت،ويظهر التيزر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة والذي يظهر من خلاله الفنان أحمد السقا كملاكم في ال، MMA.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

ويضم مسلسل جولة أخيرة عدد من نجوم الدراما المصرية والمسلسل بطولة الفنان أحمد السقا وأشرف عبد الباقي وأسماء أبو اليزيد وعلي صبحي، وصفاء الطوخي وحنان سليمان، كما تشارك الفنانة حنان مطاوع كضيفة شرف في المسلسل، والمسلسل من تأليف محمد ندا وإخراج مريم أحمدي.

موعد عرض مسلسل جولة أخيرة

عدد حلقات المسلسل 9 حلقات ومن المقرر أن يتم عرضه يوم 25 يناير الجاري على Amazon prime vide، وتدور أحداث مسلسل “جولة أخيرة” حول شخثية يحي وهو يعمل طبيب إلا أنه يفاجئ أنه مريض بمرض الزهايمر ويعيش في ضخصية ملاكم،ويسعى لكي يحقق حلم حياته وأن يحقق لقب الفوز ببطولة الـ MMA وتكون برفقته زوجته وابنته .