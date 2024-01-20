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رسميًا “موعد صرف رواتب نقابة المعلمين 2024 بداية من غدًا” بإضافة الزيادة المالية الجديدة
موعد صرف رواتب نقابة المعلمين 2024 تم الإعلان عن جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2024 من قبل وزارة المالية في مصر، يشير الجدول إلى أن عملية صرف مرتبات يناير 2024 ستكون على النحو التالي.
موعد صرف رواتب نقابة المعلمين 2024
يشير الإعلان من وزارة المالية إلى أن عملية صرف مرتبات يناير 2024 ستمتد على مدار 5 أيام، وتبدأ من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، وحتى يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، يجب أن يكون هذا الجدول مفيدا للموظفين والعاملين لتخطيط أمورهم المالية وتلبية احتياجاتهم الشهرية يتم صرف متاخرات مستحقات العاملين خلال ثلاثة أيام في الشهر، وتحديدا في الأيام 7 و10 و11 من كل شهر.
الحد الادني لمرتبات شهر يناير 2024
تمت زيادة المرتبات لعدة درجات ووظائف كما يلي:
- زيادة مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها لتصل إلى 11,100 جنيه.
- زيادة مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها لتصل إلى 8,508 جنيهات.
- زيادة مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها بمقدار 300 جنيهات.
- زيادة مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بمقدار 300 جنيه مصري.
- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6,912 إلى 7,212 جنيهات مصرى.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6,264 إلى 6,564 جنيها.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5,564 إلى 5,864 جنيها.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5,350 إلى 5,650 جنيه مصري.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4,793 إلى 5,093 جنيه.