رسميًا “موعد صرف رواتب نقابة المعلمين 2024 بداية من غدًا” بإضافة الزيادة المالية الجديدة

موعد صرف رواتب نقابة المعلمين 2024 تم الإعلان عن جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2024 من قبل وزارة المالية في مصر، يشير الجدول إلى أن عملية صرف مرتبات يناير 2024 ستكون على النحو التالي.

موعد صرف رواتب نقابة المعلمين 2024

يشير الإعلان من وزارة المالية إلى أن عملية صرف مرتبات يناير 2024 ستمتد على مدار 5 أيام، وتبدأ من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، وحتى يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، يجب أن يكون هذا الجدول مفيدا للموظفين والعاملين لتخطيط أمورهم المالية وتلبية احتياجاتهم الشهرية يتم صرف متاخرات مستحقات العاملين خلال ثلاثة أيام في الشهر، وتحديدا في الأيام 7 و10 و11 من كل شهر.

الحد الادني لمرتبات شهر يناير 2024

تمت زيادة المرتبات لعدة درجات ووظائف كما يلي: