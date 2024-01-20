الكل ناجح وبأعلى الدرجات “موعد ظهور نتائج الشهاده الاعداديه 2024” .. أستعد للنتيجة

موعد ظهور نتائج الشهاده الاعداديه 2024 يبحث أولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 للتعرف على مستقبل أبنائهم الطلاب في وقت مبكر، بعد انتهاء الامتحانات أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 ستتم إعلانها عبر الواقع الرسمي لمديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى صفحات الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

موعد ظهور نتائج الشهاده الاعداديه 2024

من المتوقع أن تظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي، يشير التفصيل الذي قدمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية ستعلن في هذا الفترة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

الدخول بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي.

تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

حدد نتيجة الفصل الدراسي الأول.

كتابة اسم الطالب رباعيا.

انقر فوق عرض النتائج.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية