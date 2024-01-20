ادفعها وأخلص من الغرامة اللي هتلبسها “طريقة سداد فاتورة الكهرباء اون لاين 2024”

طريقة سداد فاتورة الكهرباء اون لاين 2024 تعاني فئة كبيرة من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية من تقديم محصلي شركة الكهرباء بشكل غير منتظم شهريا، مما يؤدي إلى تراكم الفواتير وتكبدهم للمشاكل المالية، يجبر هذا الوضع الكثيرين على رفع العداد أو المطالبة بالسداد الفوري مما يزيد من ضغوط الحياة اليومية على هؤلاء المواطنين.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء اون لاين 2024

وفي هذا السياق، قررت الوزارة التوسع في استخدام التحصيل الإلكتروني كوسيلة لتيسير على المواطنين، وبهدف تحقيق هذا الهدف، تقدم الوزارة عدة منافذ لدفع الفواتير عبر الإنترنت، مما يسهل على المواطنين إدارة استهلاكهم بشكل أفضل وتفادي المشاكل المرتبطة بتأخر الدفع.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء اون لاين 2024

ابدأ بفتح الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء وابحث عن قسم الخدمات.

انتقل إلى خيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء المتاح في القائمة.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها عنوان السكن الخاص بك.

قم بإدخال بيانات الاسم ورقم العداد الخاص بفاتورة الكهرباء، والذي يتكون من 10 أرقام.

اختر خيار “استعلام عن فاتورة الكهرباء” للبحث عن معلومات فاتورتك.

انتظر حتى تظهر نتيجة الاستعلام حول فاتورة الكهرباء والمبلغ المستحق.

بعد ظهور الفاتورة، ستتاح لك خيارات متنوعة لسداد، اختر الطريقة التي تفضلها، سواء كانت بواسطة الدفع الإلكتروني، البطاقات الائتمانية، أو أي طريقة أخرى متاحة.

منافذ دفع الفواتير اون لاين