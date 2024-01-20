هنـــا .. موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ 7 والـ 8 والقنوات الناقلة المجانية

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ 7 والـ 8 يبدو أن مسلسل “حالة خاصة” قد أصبح محط اهتمام كبير خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ارتفعت معدلات البحث عنه بشكل ملحوظ على محرك البحث جوجل، يعزى هذا الارتفاع في البحث عن عرض الحلقتين الخامسة والسادسة المسلسل، حيث شهدت الحلقات السابقة تطورا كبيرا في الأحداث.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ 7 والـ 8

من المقرر أن تعرض الحلقة السابعة الثامنة من مسلسل “حالة خاصة” يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير 2024 سيتم عرض الحلقتين في تمام الساعة الثانية عشر صباحا عبر منصة “شاهد” هذا يتيح للجمهور متابعة تطورات القصة ومتعة متابعة الأحداث الجديدة في المسلسل.

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل حالة خاصة

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل “حالة خاصة” بتكليف أماني النجار، مجموعة من المتدربين وهم نديم ورام الله وندى ويوسف وعز لحل القضية، يتعين عليهم حل القضية ليترافعوا فيها، يحدث عز محادثة مع نديم ويخبره أن القضية صعبة جدا بسبب المرافعة، يعبر “عز” عن خوفه قائلا: “خائف عشان متأخر عقليا” يرد “نديم” عليه قائلا: “أنا أذكى منك ومش بحب اللمس” يخبره “عز” بحل القضية وأنه سيترافع مكانه، في هذا الوقت، تستمع رام الله وتبلغ الجميع أن “نديم” قد حل القضية الأولى جميل، يطلب من نديم أن يظهر واثقا من نفسه أثناء المرافعة، مشجعا إياه على التحدث بثقة وبدون خوف يقدم له مثالا من فيلم “الأفوكاتو” الذي قام ببطولته النجم عادل إمام، وأيضا فيلم “ضد الحكومة” الذي قام ببطولته النجم أحمد زكي، يقوم “نديم” بشراء روب محاماة جديد ويستمر في مشاهدة فيلم أحمد زكي ليستوحي منه كيفية الترافع ويحاول تقليده.