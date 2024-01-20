1000 جنية “زيادة رواتب شهر يناير 2024” للموظفين في القطاع الحكومي .. هنيالك ياعم انت وهو

زيادة رواتب شهر يناير 2024 بداية من منتصف شهر يناير ٢٠٢٤، يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة موعد صرف مرتباتهم لهذا الشهر، خاصة الموظفين في الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، وفقا للإعلانات الرسمية، من المقرر أن يحصل الموظفون على مرتباتهم خلال الستة أيام القادمة.

زيادة رواتب شهر يناير 2024

وتم تحديد 6 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين، بالإضافة إلى 3 أيام من كل شهر مخصصة لصرف متأخرات مستحقات العاملين، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتسهيل وتيسير عملية صرف الرواتب وضمان استلام الموظفين لحقوقهم المالية في الوقت المناسب.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024

في يوم الأحد، الموافق 21 يناير 2024، سيتم صرف المرتبات ويكون هذا اليوم الأول لعملية الصرف.

في يوم الاثنين، الموافق 22 يناير 2024، سيتم صرف مرتبات شهر يناير، وسيكون هذا اليوم الثاني لصرف المرتبات.

في يوم الثلاثاء، الموافق 23 يناير 2024، سيتم صرف المرتبات، وسيكون هذا اليوم الثالث لصرف المرتبات.

في يوم الأربعاء، الموافق 24 يناير 2024، سيتم صرف المرتبات وسيكون هذا اليوم الرابع لصرف المرتبات.

في يوم الخميس، الموافق 25 يناير 2024، سيتم صرف المرتبات وسيكون هذا اليوم الخامس لصرف المرتبات.

في يوم الأحد، الموافق 28 يناير 2024، سيتم صرف المرتبات، وسيكون هذا اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.

اماكن صرف المرتبات 2024