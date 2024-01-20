راتب 4000 جنية مصري “شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024 + المستندات المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين في الساعات الأخيرة الماضية عن شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة حيث يعتبر تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية للكثير من الأسر المصرية من محدودي الدخل وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قبول عدد جديد من الأسر المصرية للحصول على معاش تكافل وكرامة بشكل شهري مستمر وفي السطور التالية نكشف عن جميع شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

أعلنت وزارة العمل العراقية عن شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة والتي يتم اختيار الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة وفق هذه الشروط ، ويتم تقديم الأوراق المطلوبة في مكتب التضامن الاجتماعي في محل إقامتك ، و إليكم شروط التسجيل في دعم تكافل وكرامة.

أولًا يجب أن تمتلك الاسرة أطفالًا من عمر سنة وحتى ثمانية عشر عامًا.

يجب أن تكون الاسرة من محدودي الدخل.

يجب أن تكون الاسرة المصرية من مستوى معيشي منخفض.

يجب ان لا تحصل الاسرة المصرية على وسائل دعم أخرى من الحكومة المصرية.

يجب أن تتم مطابقة مواصفات مسكن الأسرة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

بعد التعرف على شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة وذلك يوم الاثنين الموافق 15فبراير 2024 ، ويمكن الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة.