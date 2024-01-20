زيادة جديدة 100 جنية “حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024” شهر فبراير جاي بالخير كله

انتشرت الكثير من الأخبار خلال الفترة الأخيرة الماضية حول حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 ، ولهذا أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها عبر موقعها الرسمي وعبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن جميع الأخبار المتداولة حول زيادة نصيب الفرد على التموين غير صحيحة وأن الفرد يحصل على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا ، ويتم صرف السلع التموينية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ويستمر طوال الشهر.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة حول حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 وأكدت أن نصيب الفرد ثابت بقيمة 50 جنيه يحصل بها على زجاجة زيت واحدة وكيلو جرام واحد من السكر ،حيث يجب أن لا تحصل الاسرة الواحدة على أكثر من 4 زجاجات زيت و 6 كيلو جرام من السكر ، ويستفيد أكثر من 30 مليون أسرة مصرية من السلع التموينية التي يتم توفيرها بأسعار مخفضة.

اسعار السلع التمونية يناير 2024

بعد التأكد من حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية عن أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024 حيث يتم توفير أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والتي يصل عددها لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني ، كما تم توفير السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد وتحصل كلأ أسرة مكونة من 4 أفراد فأكثر على 2 كيلو جرام من السكر.