بإضافة جديدة 500 جنية “تاريخ إيداع معاشات شهر فبراير بالزيادة الجديدة 2024” بداية العد التنازلي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الماضية عن تاريخ إيداع معاشات شهر فبراير بالزيادة الجديدة 2024 حيث أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات أن يوم الخميس الموافق الأول من فبراير 2024 سيتم إيداع معاشات جميع المواطنين بالزيادة الجديدة في المعاشات والتي تم إضافتها بداية من شهر يناير 2024 ، بقرار من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات ، حيث تم زيادة الحد الادنى للمعاشات ليصل إلى 1300 جنيهًا مصريًا خلال شهر يناير 2024 ، ويصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيهًا بعد الزيادة الجديدة ، وخلال السطور التالية نكشف عن تاريخ إيداع معاشات شهر فبراير بالزيادة الجديدة 2024.

تاريخ إيداع معاشات شهر فبراير بالزيادة الجديدة 2024

في يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 سيتم إيداع المعاشات ويستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر فبراير في نفس اليوم من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي وجميع مكاتب البريد المصري ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة المعاشات لمرتين خلال الشهور الأخيرة الماضية حيث تم زيادة المعاشات بقرار رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي ، وتم زيادة المعاشات في شهر يناير 2024 وفق قانون المعاشات والتأمينات.

الاستعلام عن قيمة معاش شهر فبراير 2024

بعد التعرف على تاريخ إيداع معاشات شهر فبراير بالزيادة الجديدة 2024 يمكن الاستعلام عن قيمة معاشات شهر فبراير بالزيادة الجديدة التي أقرتها الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات وذلك إلكترونيًا عبر الرقم القومي عن طريق الخطوات التالية: