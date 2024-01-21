اضبط تردد قناة كراميش 2024 واتفرج على أجمل الأغاني والأناشيد للأطفال

يحتل تردد قناة كراميش 2024 قائمة الترددات الأكثر بحثاً من بين القنوات التليفزيونية المتخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث نجحت قناة كراميش في أن تحظى على عدد كبير من المشاهدات من قبل الأطفال والآباء والأمهات منذ بثها على الأقمار الصناعية المختلفة، وسنتابع معكم من خلال المقالة التردد الجديد لقناة كراميش 2024 على القمر الصناعي النايل سات بدون انقطاع أو تشويش.

قناة كراميش

بدأ البث الرسمي لقناة كراميش في عام 2009 في المملكة الأردنية الهاشمية لمالكها وسيم عواد وكانت من أشهر قنوات الأطفال التي حققت نجاح منقطع النظير في فترة وجيزة من انطلاقها، وذلك نظراً لأن محتواها هادف ومميز للطفل العربي يخلو تماماً من أي الفاظ أو مشاهدات خارجة ولا تتناسب مع الفئة العمرية للطفل، بالإضافة إلى أن يمكن من خلال ضبط تردد قناة كراميش مشاهدة الأناشيد والأغاني الدينية المميزة المليئة بالألوان والحركة.

وتقدم قناة كراميش عبر شاشتها في الفترة الأخيرة بعض السور القرآنية الصغيرة وذلك من أجل مساعدة الأطفال على ترديدها معهم وبالتالي حفظها بشكل أسرع.

تردد قناة كراميش 2024

تحرص قناة كراميش من خلال الأغاني على توصيل قيمة دينية أو مجتمعية للطفل بحيث ترسخ في ذهنه بفضل الصور والرسوم والألوان المستخدمة في الأغاني، ويمكنكم الآن ضبط التردد الجديد لقناة كراميش 2024 على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد الآتي:-

التردد:- 11634.

الاستقطاب:- افقي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- ¾.

قناة كراميش من القنوات التليفزيونية التي تعمل على مدار 24 ساعة بدون انقطاع، وهي واحدة من القنوات المجانية الغير مشفرة حيث يمكن مشاهدة محتواها بشكل دائم بدون دفع أي مصاريف.