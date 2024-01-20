رابط نتائج صفوف النقل للثانوية العامة 2024 “هنــــا” استعلم واعرف نتيجتك قبل الباقي

نتائج صفوف النقل للثانوية العامة 2024 ترم اول مع بداية امتحانات الصفوف الثانوية واقتراب نهاية الترم الأول، ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور جداول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للترم الأول لعام 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد هامة للامتحانات، حيث يتطلع الجميع إلى معرفة تفاصيل هذه المواعيد للتحضير الجيد للاختبارات

نتائج صفوف النقل للثانوية العامة 2024

هذه الفترة تعتبر حاسمة للطلاب وتحمل تحدياتها، ولكن من خلال التحضير الجاد والتركيز الجيد يمكن للطلاب تحقيق نجاحهم في الامتحانات، نتمنى لجميع الطلاب حظا موفقا ونجاحا في اختباراتهم، ونشجعهم على الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوي الترم الاول 2024

الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص):

من السبت 13 يناير 2024 إلى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص):

من السبت 13 يناير 2024 حتي الإثنين 22 يناير 2024.

الصف الأول والثاني الثانوي صناعي (فني):

من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتي الأربعاء 17 يناير 2024.

الصف الأول والثاني الثانوي تجاري (فني):

من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتي الأربعاء 17 يناير 2024.

الصف الأول والثاني الثانوي زراعي (فني):

من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتي الأربعاء 17 يناير 2024.

الصف الثاني فندقي (فني):

من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتي الأربعاء 17 يناير 2024.

الصف الأول فندقي (فني):

من الثلاثاء 9 يناير 2024 إلى الخميس 18 يناير 2024.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول سمعي (فني):

من الثلاثاء 9 يناير 2024 إلى الثلاثاء 16 يناير 2024.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثاني سمعي (فني):

من السبت 13 يناير 2024 إلى الأربعاء 17 يناير 2024.

نتمنى للطلاب والطالبات النجاح والتفوق في امتحاناتهم.