الوزارة تحسم الجدال “حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024” وتمديد إجازة الترم الأول

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024 حيث انتشرت الكثير من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2024 ، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وأكدت الوزارة في بيان لها أن الترم الثاني يبدأ في موعد يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024.

حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الأخبار المتداولة حول حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024 لا أساس لها من الصحة ، وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في موعدها يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 بعد انتهاء إجازة نصف العام والتي تستمر لمدة اسبوعين وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 في جميع المدارس الحكومية والخاصة في جميع المحافظات المصرية.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

بعد معرفة حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024 يبحث الكثير من الطلاب عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسي وذلك يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يناير 2024 وقد انته جميع الصفوف الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 خلال الأيام الأخيرة الماضية ، وتبدأ مديريات التربية والتعليم عمليات التصحيح والمراجعة خلال الأيام القادمة وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.