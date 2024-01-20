ظهرت الآن نتائج رابعة وخامسة وسادسة “الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية 2024”

يبحث الكثير من أولياء الامور في الساعات الاخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية 2024 حيث انتهت امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الماضي الموافق 10 يناير 2024 ، وقد أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية عن الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة للمرحلة الابتدائي وسيتم ظهور النتيجة إلكترونيًا وفي المدارس خلال الأيام القادمة.

الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية 2024

ازدادت عمليات البحث عبر جميع المواقع في الساعات الماضية حول كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية 2024 والتي ظهرت عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم جلوس الطالب أو من خلال الاسم في المدرسة وإليكم خطوات الحصول على نتيجة الصفوف الابتدائية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم في محافظتك.

ثم قم بالضغط على نتائج الترم الأول.

ثم قم باختيار الصف الذي تريد معرفة نتائجه.

ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب.

ثم اضغط على “عرض النتيجة”.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية 2024 يبحث الكثير من الطلاب و أولياء الأمور عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 15 أسبوع دراسي وتبدأ امتحانات نهاية العام في 30 مايو 2024 ، ويقضى الطلاب اسبوعين خلال إجازة الفصل الدراسي الأول التي تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.