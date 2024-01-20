استقبل مجانًا.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد Abu Dhabi Sports HD على القمر الصناعي النايل سات

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد، حيث تعتبر من أهم وأبرز القنوات الناقلة للمباريات الرياضية تحديدًا المباراة التي يتم بثها الآن وهي مباراة الزمالك ضمن بطولة الوحدة الودية، والآن ومن خلال هذا المقال سنتعرف على ترددها على النايل سات، وعرب سات سواء المفتوحة أو أبو ظبي الرياضية HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد

الآن وخلال هذا الوقت يتم بث مباراة الزمالك ضمن بطولة الوحدة الودية، حيث ستواجه خصم من أهم الأخصام وهو الوحدة الإماراتي في تمام الساعة السادسة والخمسة وأربعون بتوقيت مصر، حيث يسعى الزمالك بكل قوته لتحقيق الكثير من المكاسب وإرضاء جمهوره سواء المصريين أو غيرهم من مختلف البلدان الأخرى، والآن وعبر القناة سنتعرف على تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد والذي جاء على النحو التالي:

تردد أبو ظبي المفتوحة

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5\6

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد أبو ظبي المفتوحة HD

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5\6

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5\6

تشكيل الزمالك اليوم

وبعد التعرف على تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، فإليكم تشكيلة فريق الزمالك اليوم ضمن بطولة الوحدة الودية: