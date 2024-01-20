أحسب سوف إجازتك كام يوم “مدة إجازة منتصف العام 2024 بعد تمديدها بقرار وزاري”

مدة إجازة منتصف العام تعتبر إعلان وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية بشأن موعد إجازة منتصف العام من بين الأحداث الهامة التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، وفي إطار جدول التقويم الزمني لعام 2024، تم الكشف عن بداية فترة إجازة منتصف العام، التي تشمل جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والمدارس الرسمية للغات.

مدة إجازة منتصف العام

يأتي هذا الإعلان ليمنح الطلاب والمعلمين وقتا للاستراحة والتجهيز للفصل الدراسي الثاني، ويسهم في تنظيم الجداول الدراسية والأنشطة المدرسية، تعكس فترة الإجازة أهمية التوازن بين الجهد الدراسي وفترات الراحة، وتمثل فرصة للطلاب للاستمتاع بأوقاتهم مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في أنشطة ترفيهية.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل إجازة نصف العام للعام 2024 يتزامن بداية الإجازة مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 27 يناير 2024، حيث تستمر الإجازة لمدة أسبوعين، ينتهي هذا الفصل في 8 فبراير 2024.

بدء الترم الثاني في مصر