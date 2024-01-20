مبروك عليك “زيادة معاشات شهر فبراير 500 جنية للفئات دي” يارب تكون انت منهم

زيادة معاشات شهر فبراير 500 جنية ن المقرر أن ينتظر العديد من المواطنين المستحقين للمعاشات والذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص، صرف معاشاتهم لشهر فبراير 2024 بالزيادة المقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتوقع أن يتم صرف المعاشات يوم الخميس الموافق 1 فبراير المقبل، وذلك لتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير الدعم الضروري لهم في هذا الوقت.

زيادة معاشات شهر فبراير 500 جنية

يتوقع أن يتم صرف المعاشات في فبراير وفقا للزيادة الجديدة التي تم تحديدها للمعاشات، كما تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بمقدار 500 جنيه، ليصل الحد الأدنى للجميع إلى 3500 جنيه.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر فبراير 2024 لفئات محددة في الأيام التالية:

لأصحاب المعاشات التي تحصل على معاش شهري أكثر من 1000 جنيه مصري، سيتم صرف المعاشات في يومي 1و 2 من شهر فبراير القادم.

لفئة أصحاب المعاشات التي تحصل على معاش شهري أكثر من 2000 جنيه، سيتم صرف المعاشات في يومي 3و 4 من شهر فبراير.

بالنسبة لفئة أصحاب المعاشات التي تحصل على معاش شهري أكثر من 3000 جنيه، سيكون يومي 5و 6 من شهر فبراير موعد صرف معاشاتهم.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

يمكن للمواطن صرف معاشات شهر فبراير 2024 من خلال عدة وسائل منها: