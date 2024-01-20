وين سنك يا لولو.. تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2024 Wanasah baby على النايل سات وعرب سات أغاني طول اليوم

يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة الجديد بعدما حققت قناة وناسة للأطفال في العام 2023 نجاح كبير بين أولياء الأمور والأطفال حيث قدمت محتوى تعليمي متنوع يلبي احتياجات الأطفال في مختلف المراحل العمرية، وتعتبر هذه القناة من القنوات المتخصصة في تقديم محتوى مناسب للأطفال حتى سن 13 عامًا حيث تتميز ببرامج ملهمة تجذب الأطفال وتساعدهم في اكتشاف مواهبهم المختلفة، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة في السطور التالية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة وناسة الجديد للأطفال

تحظى قناة وناسة بشعبية كبيرة بين الأطفال في العالم العربي من خلال تردد قناة وناسة الجديد حيث تعتبر من أهم القنوات الموجهة للأطفال في المنطقة وتسعى القناة إلى تقديم محتوى تعليمي ترفيهي هادف للأطفال يساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتحرص قناة وناسة على تقديم محتوى مناسب للأطفال من جميع الأعمار، وتلتزم بمعايير الجودة العالية في إنتاج برامجها، كما تسعى القناة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأطفال من مختلف الثقافات والخلفيات.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

يمكنك متابعة قناة وناسة للأطفال عبر ترددها على النايل سات:

التردد: 11470 / 11559 (عمودي).

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

قم بالتحكم في جهاز الريموت.

ادخل إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

حدد القمر الصناعي.

أدخل تردد القناة.

اضغط على أيقونة “بحث”.

ستستقبل القناة بكل سهولة.

أغاني وبرامج قناة وناسة 2024

ماما جابت نونو.

بيب بيب.

هالصيصان.

طلع الليل ذهب الفجر.

حرامي سرق لولو.

يالولو يالولو.

بم بم حيوانات.

وينك يا لولو.

بيبي شاور.

هابي بيرث داي.

يا غنامتي ماء ماء.

وين سنك يا لولو.

أنا لولو ساعدوني.

دكتور الأسنان إلحقني.

جوعانة جوعانة.

القطة توتة.

ماما تحبني بابا يحبني.

وصل وصل، لولو يسعدوا.

أهداف قناة وناسة