رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين “هنـــا” للحصول على السيارات المجهزة 2024

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من تسهيل الوصول إلى الخدمات للأفراد ذوي الهمم من خلال توفير رابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي، يتيح هذا الرابط للأفراد ذوي الهمم الوصول إلى حقوقهم القانونية بعد إجراء الكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

يعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على الخدمات لفئة الأفراد ذوي الهمم، ويعكس الاهتمام بتحسين جودة الحياة لهذه الفئة الهامة من المجتمع، يمكن للأفراد المعنيين الاستخدام السهل والفعال لهذا الرابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والاستفادة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

كيف استعلم عن موعد الكشف الطبي

اذهب إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.

اختر قسم “أخبارنا”.

اضغط على (الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة) أو أدخل الرابط

اختر “استعلام”.

ادخل الرقم القومي في الخانة المحددة.

اضغط على “بحث”.

سيظهر أمامك موعد الكشف الطبي الخاص بك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة