ننشر.. جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 وجميع القنوات الناقلة بجودة عالية HD

في الفترة الحالية يترقب كل المتابعين الإعلان عن جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 والذي يعتبر من افضل المباريات القارية على مستوى العالم، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في كوت ديفوار في بداية عام 2024 ومن المتوقع أن تكون هذه المباريات الرياضية في غاية الحماس، لذلك تابعوا معنا أهم تفاصيل مباريات كأس الامم الافريقية.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

نجد أن كرة القدم تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وحصلت على شعبية عالية، ولا يسبقها إلى كأس أوروبا، أو كاس العالم، لذلك تابعوا معنا جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024:

سوف يشارك في كأس أمم إفريقيا حوالي 24 منتخب في كل أنحاء القارة وهذه المنتخبات سوف يتم تقسيمها على 6 مجموعات، وفي كل مجموعة سوف ينافس كل من هذه المجموعات حوالي أربعة منتخبات ويتم الإعلان عنهم خلال القرعة.

وكل مجموعة من هذه المجموعات سوف تتصدر وفيما بعد يلحق بهم أفضل منتخبات حصلت على المركز الأول ليكتمل في النهاية الـ16 منتخبًا المتأهلة..

موعد كأس امم افريقيا

من المقرر أن يكون موعد كأس أمم إفريقيا في يوم في 11 فبراير 2024.

قنوات عرض مباريات كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن يتم عرض مباريات كأس أمم إفريقيا على قناة بي ان سبورت حيث أنها القناة الأولى التي لها الحق الحصري في عرض المباريات كأس أمم إفريقيا ويمكنك تحميل قناة بي ان سبورت عن طريق إدخال البيانات التالية:

التردد يكون كالتالي: 11013

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

ومن المعروف أن قناة بي ان سبورت قناة غير مجانية لذلك تحتاج إلى الاشتراك في القناه ودفع الاشتراكات السنوية حتى تحصل على فرصة المتابعة.