تردد قنوات بين سبورتس الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 + موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الرأس الأخضر

تقوم قنوات بين سبورتس بنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية للمواطنين والمواطنات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المفترض أن تنقل القنوات مباراة مصر القادمة أمام الرأس الأخضر، ولهذا البحث الآن مستمر عن تردد قنوات بين سبورتس وأيضًا موعد مباراة مصر في هذه البطولة، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قنوات بين سبورتس الرياضية

قنوات بين سبورتس الرياضية تقوم بنقل منافسات كأس الأمم الإفريقية، وستقوم بنقل المباراة القادمة للمنتخب المصري أمام منتخب الرأس الأخضر، ولهذا يبحث الكثيرون عن تردد هذه القنوات، ويتم نقل المباريات على قناة بين سبورتس ماكس، حيث يأتي ترددها على النايل سات على النحو التالي:

قناة بين سبورتس ماكس 1

القمر الصناعي:نايل سات.

تردد القناة على 12604.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

القناة: مشفرة.

قناة بين سبورتس ماكس 2

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 12245.

ترميز 27500.

استقطاب رأسي.

تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراه المنتخب المصري القادمة

وضحنا لكم تردد قنوات بين سبورتس الناقلة مباراة مصر القادم أمام نظيره الرأس الأخضر، ويستعد منتخب الفراعنة الآن لخوض جولة مصيرية الاثنين القادم بعد غدًا، حيث تصفيات الجولة الثالثة من البطولة، حيث مقرر إقامة المباراة بالموعد التالي:

يوم الاثنين يوم 22 من شهر يناير لعام 2024.

تبدأ المباراة الساعة 10:00 م بتوقيت القاهرة.

يحتضن اللقاء أرضية ملعب فيليكس أفوي بوانيي، وذلك داخل المديمة الإيفوارية “أبيدجان”.

مشوار المنتخب المصري في بطولة إفريقيا

بدأ منتخب الفراعنه مشواره بأمم إفريقيا بجولة موزمبيق، حيث تعادل معه بهدفين مقابل هدفين، ثم كان الجولة الثانية مع منتخب غانا وتعادل أيضًا بهدفين، ويدخل المنتخب المصري هذه الجولة يرغب في الفوز، وذلك للصعود للدور 16 من بطولة قارة إفريقيا.