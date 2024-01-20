زيادة المعاشات القادمة لكل المستفيدين في هذا الموعد + وزارة التأمينات تكشف عن زيادة قادمة

زيادة المعاشات القادمة 2024 والذي أعلنت عنه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك برفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2024، لكل مستحقي المعاشات والذين يصل عددهم إلي أحد عشر مليون مواطنًا، حيث أن المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2024، تنص على زيادة قيمة المعاشات سنويًا في يوم 30 يونيو من كل عام، بحد أقصى 15% للزيادة.

زيادة المعاشات القادمة و موعدها

زيادة المعاشات القادمة من المقرر أن تكون في الأول من شهر يوليو 2024، في حالة عدم تبكير موعد صرفها مثلما حدث العام الماضي، حيث بلغت تكلفة تبكير زيادة المعاشات إلي نحو 14 مليار جنيهًا، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2023، حيث أن الوزارة أشارت أن تلك التكلفة السنوية لهذه الزيادة قد بلغت نحو حوالي 54 مليارجنيهًا.

مقدار زيادة المعاشات القادمة

جاء بيان عن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، معلنًا فيه أن رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيجعل الحد الأدني 2000 جنيه وذلك بدلًا من 1700 جنيه، بالمثل في زيادة الحد الأقصى سيصبح 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، كما أوضح أنه نتيجة لرفع الحد الأدني والأقصى سيجعل الحد الأدني للمعاشات لمن تنتهي خدمتهم بقيمة 1300 جنيه، وذلك بدلًا من 1105 جنيهًا، و فيما يتعلق بالحد الأقصي للمعاشات فإنه سيصبح 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024

يتم الاستعلام عن زيادة المعاشات والمستفيدين بكل سهولة ويسر إلكترونيا بالإضافة إلي كل ما يتعلق بشؤون المعاشات، عن طريق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومن ثم يتم إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة بالمستخدم نفسه، وبعد ذلك يتم الدخول للموقع للاستعلام عن قيمة المعاش وذلك بالاسم، وفي نهاية الأمر ستظهر قيمة المعاش مضافة إليه مقدار الزيادة.