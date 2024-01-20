الأن أحدث تردد قناة توم وجيري كارتون الصغار والكبار وكل الأعمار

سيظل دائما كارتون توم وجيري هو الأفضل بكل المقاييس، هو الكارتون المفضل لكل الأطفال وحتى الكبار وجميع الاعمار

ويمكنك متابعة قناة توم وجيري على النايل سات وأيضًا استقبال القناة على العديد من الأقمار الأخرى حيث أنها متاحة عليها.

العديد من الأقمار الأخرى التي لديها تردد قناة توم وجيري

ومن الأقمار الأخرى المعروفة لاستقبال قنوات الشرق الأوسط، يمكن أن تكون القناة متاحة على الأقمار مثل عربسات (بدر)، نايل سات مصر، هوت بيرد، يوتلسات وغيرها، لمعرفة الترددات الصحيحة لقناة توم وجيري على هذه الأقمار الأخرى.

والأن نعرض تردد القناة على النايل سات

تردد قناة توم وجيري الجديدة HD على النايل سات والأقمار الأخرى هو كالتالي:

– التردد على النايل سات: 11355، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

هذا هو التردد الحالي لقناة توم وجيري على النايل سات، ويمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد لمشاهدة القناة.

وقناة توم وجيري متاحة على العديد من الأقمار الفضائية الأخرى بالإضافة إلى النايل سات والعربسات. ومن الأقمار الشهيرة التي يمكن أن تنقل القناة على بعض الأوقات، يمكن ذكر الأقمار التالية كأمثلة:

1. هوت بيرد (Hotbird): يُعد هوت بيرد واحدًا من الأقمار الفضائية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقناة توم وجيري متاحة على هذا القمر الصناعي.

2. يوتلسات (Eutelsat): تعد مجموعة يوتلسات من الأقمار الفضائية المنتشرة عالميًا، وتوفر تغطية واسعة النطاق، ويتم بث قناة توم وجيري على أحد الأقمار التابعة ليوتلسات.