اسمك اتقبل فيهم “الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2024 “هنـــــا بالرقم القومي

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي أعلنت وزارة السياحة والاثار المصرية عن نتائج قرعة الحج السياحي لعام 2024، حيث تم إجراء القرعة إلكترونيا عبر البوابة المصرية الموحدة، يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الحج السياحي وتوفير فرص للراغبين في أداء فريضة الحج بطريقة ميسرة ومنظمة.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي

وفقا لتوضيحات وزارة السياحة، فقد أسفرت نتائج قرعة الحج السياحي لعام 2024 عن فوز 23 ألف مواطن، مما يتيح لهم الفرصة لأداء فريضة الحج خلال هذا العام، وتبين أن إجمالي عدد المتقدمين للحج السياحي في هذا الموسم بلغ 58217 مواطنا، حيث كانت نسبة 60% منهم من الإناث، بينما بلغت نسبة الذكور 40%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

يمكنك الدخول إلى بوابة الحج المصرية عبر الضغط على الرابط التالي.

بمجرد الوصول إلى البوابة، اضغط على أيقونة “استعلام عن نتيجة القرعة”.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

أدخل رقم المصنع الذي تم توفيره لك.

أدخل كود التحقق الذي يظهر أمامك.

اضغط على “بحث”.

ستظهر النتيجة أمامك، حيث ستتمكن من التحقق من نتيجة القرعة ومعرفة ما إذا كنت من الفائزين بحج هذا العام أم لا.

ضوابط الحج السياحي 2024