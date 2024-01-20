ازاي تطـلع نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي | نتيجة الشهادة الابتدائية موقع وزارة التربية والتعليم moe gov eg

نتيجة الصف السادس الابتدائي، يترقب أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي ظهور نتائج أبنائهم ليعرفوا أوجه القوة لدى أبنائهم ليطهروها وأوجه القصور لتفاديها مع بداية التيرم الثاني، توجد أوراق إجابات الطلاب في الكنترولات لتصحيحها ورصدها في أسرع وقت وذلك بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم تأخير النتائج على الطلاب ومن المتوقع ظهور النتائج خلال هذا الشهر أو خلال أول أسبوع من شهر فبراير المقبل

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس عبر الإنترنت

الآن يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي لعام ٢٠٢٤ عبر الإنترنت وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الخاص بعرض نتائج الطلاب، ولمعرفة النتائج عبر الإنترنت اتبع الخطوات الآتية

أولا: افتح رابط موقع الوزارةالخاص بعرض النتائج ثانيا: اكتب البيانات الأساسية الخاصة بالطالبات ثالثا: اختر الصف السادس والسنة الدراسية الحالية ٢٠٢٤ رابعا: اختر عرض النتيجة ثم ستظهر النتيجة أمامك تفصيلا يتم إعلان نتيجة الصف السادس بالألوان

نتيجة الشهادة الابتدائية

إعلان النتائج بأربع ألوان أساسية كل لون يعني تقدير معين ونسب معينة

فاللون الأزرق يعني أن الطالب تقديره ممتاز ونسبته تكون من 85 % إلي 100 %.

كما أن اللون الأخضر يعني أن الطالب تقديره جيد ونسبته تكون من 65 % إلي 85 %.

أما بالنسبة للون الأصفر فإنه يعني أن الطالب تقديره مقبول ويحتاج إلى مساندة لزيادة مهاراته

ونسبته تكون من 50 % إلى 65 %.

واللون الأحمر فيعني أن مستوى الطالب ضعيف جدا ولم يتعلم أي شيء ونسبته من 1 % إلي 50 %.

وتتوفر النتائج أيضا في المدارس بجانب الموقع الإلكتروني لدى وزارة التربية والتعليم وذلك لمن يحب أن يطلع عليها في المدارس وتقوم بعض المدارس أيضا برفع النتائج علي مواقعها الرسمية علي الفيس بوك