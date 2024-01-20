رسميًا “موعد بداية الترم الثاني 2024 بعد أخر تعديل من الوزارة لهذه الصفوف” .. أعرف هتبدء أمتى

موعد بداية الترم الثاني 2024 من المؤكد أنه في الساعات الأخيرة الماضية، شهدت عمليات البحث ارتفاعا ملحوظا حول موعد بداية الترم الثاني العام الدراسي 2024، يعد موعد بدء الترم الثاني في الجامعات الحكومية أيضا موضوعا مهما يبحث عنه العديد من الطلاب في الوقت الحالي، حيث يسعون للتحضير والتخطيط للدورة الدراسية القادمة، وفي سياق هذا الاستفسار، يجدر بالذكر أن مواعيد بدء الترم الثاني قد تختلف بين الجامعات والمؤسسات التعليمية.

موعد بداية الترم الثاني 2024

لحصول على هذه المعلومات بدقة، يفضل على الطلاب الاطلاع على المواقع الرسمية للجامعات التي يدرسون فيها، أو الاتصال بالإدارة الجامعية للحصول على التفاصيل الدقيقة حول مواعيد بداية الترم الثاني لعام 2024 لتحقيق أفضل أداء في الفصل الدراسي القادم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

الجدول الزمني تسلسل الأحداث والأنشطة المهمة خلال الفصلين الدراسيين:

بداية الترم الأول: السبت، 30 سبتمبر 2023.

بداية امتحانات صفوف النقل: الثلاثاء، 9 يناير 2024.

نهاية الترم الأول: الخميس، 25 يناير 2024.

بداية إجازة نصف العام: السبت، 27 يناير 2024.

نهاية إجازة نصف العام: الخميس، 8 فبراير 2024.

بداية الترم الثاني: السبت، 10 فبراير 2024.

نهاية الترم الثاني: الخميس، 6 يونيو 2024.

بداية امتحانات: لصفوف النقل السبت الموافق 25 مايو 2024

بداية امتحانات: الدبلومات الفنية في السبت الموافق 1 يونيو 2024.

بداية امتحانات: للثانوية العامة في السبت الموافق 15 يونيو 2024.

يجب على كافة الطلاب في جميع المراحل أن يلتزموا بالمواعيد المعلنه من الوزارة كما أن ، توفر هذه المعلومات للطلاب وأولياء الأمور إطارا زمنيا لتنظيم جداولهم والاستعداد الجيد للأحداث الهامة خلال العام الدراسي.