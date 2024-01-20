أقوى تردد قناة ماجد الجديد 2024 للأطفال “سلي أبنك بأحلى الاغاني والأناشيد

نعلم أن الأطفال الصغار يحبون باستمرار ان يشاهدوا أجمل الافلام الكرتونية، وكذلك الأناشيد الممتعة الأغاني الجميلة، ومن الجدير بالذكر أنه يرتفع البحث حول تردد قناة ماجد، فهذه القناة مميزه جدا تبث أروع محتوى كرتوني للأطفال الصغار، وفيما يلي كل ما يخص هذه القناة من حيث المميزات التي تتسم بها والتردد الخاص بها.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

قناة ماجد تكون من سلسلة القنوات التي بصورة دائمة نجد أن الآباء يرغبون في تنزيلها لأبنائهم، لأنها تعرض أجمل محتوى كرتوني مميز لجميع الأطفال ويمكنك مشاهدة هذا المحتوى إن قمت بضبط ترددها الجديد الذي يكون كما يلي:

التردد 11411

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب عمودي

نبذة عن قناة ماجد

مواطنين عديدة يستمروا في البحث عن قناه ماجد، فهذه القناة تضم باقة كبيرة من أفلام الكرتون، كما أنها تعرض عدد هائل من أجمل الأناشيد وكذلك البرامج الهادفة، التي تقوم بتنمية مهارات وعقل الطفل، وكذلك تجعله يكتسب على العديد من الأمور الإيجابية، ومن المعروف أن القناة تحتوي على سمات كثيرة منها: