خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بمقدم 10 ألف جنية بس!

هناك أشخاص ترغب في الاستفادة من الشقق السكنية المتوفرة من جانب وزاره الاسكان لذا يتم البحث بشكل مستمر على خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024، إذ إن هناك سلسلة من الخطوات التي لابد من اتباعها لكي يتم الاستفادة من تلك الشقق والتسجيل لتلقي شقة سكنية بسهولة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم الخطوات التي تخص الحصول على تلك الشقق.

التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024

قامت وزارة الإسكان توضح طريقة التقديم للاستفادة من الشقق السكنية، حيث إنها قالت إنه يمكن التقديم من هنا، ومن ثم إرفاق المستندات اللازمة للتقديم وهي كما يلي:

نسخة من البطاقة الشخصية.

كما أنه يلزم إحضار نسخة من شهادة الميلاد.

هذا بجانب أنه لا بد من إحضار نسخة من المؤهل الدراسي.

الإيصال الخاص بالكهرباء أو المياه.

إحضار شهادة حسن السير.

كذلك أنه لا بد من أن يتم تقديم شهادة التجنيد.

كما أنه لا بد من أن يتم تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوجة.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

توجد شروط أساسية يلزم أن يتم استيفاؤها في المتقدم الذي يريد الاستفادة من الشقق السكنية، منها:

الجنسية المصرية.

إقامة المواطن بمصر.

عدم استفادة المواطن من البرنامج قبل ذلك.

طريقة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يمكنك أن تطلع على حالة طلبك بسهولة باتباع الآتي: