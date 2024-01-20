اعرف حالًا موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024  “بعد زيادة 100 ألف”

تعد رواتب المتقاعدين بالعراق من بين ما يعتني به عدد هائل من المواطنين بالعراق، حيث إنه مع اقتراب الصرف يتم البحث من جانب الأشخاص بالعراق عن هذا الموعد بالتفصيل المفترض فيه نزول تلك الرواتب، ومن الجدير بالذكر أن هذا يعد الراتب المالي أساس تأمين احتياجات المواطنين اليومية، لذا سنرفق لكم موعد الصرف فيما يلي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

إنه تبعًا لما قامت وزارة المالية بالعراق بالكشف عنه فإن موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بالعراق يكون في يوم 1 فبراير 2024م، كذلك أن تلك الرواتب تم صرفها لشهر يناير الجاري 2024م، في يوم 3 يناير 2024 بدلًا من يوم 1 يناير لأنه كان موافق عطلة رسمية، وتم التأجيل لهذا السبب، وهذا لأنه كان موافق إجازة رأس العام الميلادي.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

لكي تستعلم عن تلك الرواتب يمكنك أن تسير على النقاط التالية:

الخطوة الأولى: الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية، من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

الخطوة الثالثة: الضغط على عبارة “استعلام رواتب التقاعد”.

الخطوة الرابعة: كتابة رقم الاشتراك.

الخطوة الأخيرة: الضغط على أيقونة “استعلام”.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قام وزير العمل في العراق بالكشف على أن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين تم رفعها لتكون 500 ألف دينار عراقي، وهذا عقب أن كانت حوالي 400 ألف دينار عراقي، كما أن هذا لمن يكون دخلهم أقل من مليون دينار عراقي، وتلك الزيادة لم تطبق إلى الآن، وسيتم تطبيقها قريبًا.