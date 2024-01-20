تردد القناة الناقلة لمباراة تونس اليوم أمام مالي في كأس أمم إفريقيا + موعد المباراة

يستعد منتخب تونس لكرة القدم اليوم لمواجهة نظيره تونس في مواجهة من ضمن مواجهات كأس الأمم الإفريقية، ولهذا نجد عشاق المنتخب التونسي بشكل خاص ومتابعي الأمم الإفريقية بشكل عام يبحثون الآن عن القناة الناقلة لمباراة تونس اليوم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس اليوم وموعدها، تابعوا معنا.

القناة الناقلة لمباراة تونس اليوم

نسور قرطاج اليوم على موعد مع منتخب النسور في منافسة من ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، ولذا عشاق الفريقان نجدهم يبحثون عن قنوات بث مباراة تونس اليوم أمام مالي، ومن المفترض أن يتم إذاعة المباراة على قناة beIN sports max 1 ، والتي هي الناقل الحصري عن هذه البطولة بالشرق الأوسط وأيضًا منطقة شمال إفريقيا، حيث يأتي التردد الخاص بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الترميز: 27500.

استقطاب رأسي.

تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة تونس اليوم

وضحنا لكم القناة الناقلة لمباراة تونس اليوم، وبالنسبة لموعد المباراة، فسوف تنطلق المباراة بأرضية ملبع أمادو جون كوليبالي، وذلك بأحد المدن الإيفوارية مدينة “كورجوغو”، حيث صافرة البداية في الموعد التالي:

الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة التاسعة بتوقيت تونس.

الساعة الحادية عشر بتوقيت الرياض.

الساعة الثانية عشر على توقيت أبو ظبي.

ويدخل تونس هذه الجولة وموقفه صعب للغاية، حيث فارق النقاط واضح، حيث مع مالي ثلاث نقاط وفائز في مباراة ولم يخسر في أي جولة، بينما تون خسر في جولة وخسر نقطة، حيث يقع مالي بالمركز الأول على المجموعة، بينما تونس في المركز الثالث.