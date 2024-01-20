استقبل حالًا بأعلى جودة “تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024” وتابع ماتشات ومباريات كأس أمم أفريقيا

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 حيث تعتبر قناة الجزائرية الرياضية من أهم القنوات الرياضية التي يبحث عنها الكثير من محبي الرياضة ومتابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وقد حصلت قناة الجزائرية الرياضية على حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية في الوطن العربي وشمال أفريقيا ويترقب الكثير من الجماهير المصرية موعد مباراة المنتخب المصري أمام غانا خلال الساعات القادمة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024

نكشف اليوم عن تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 التي تعرض جميع مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2024 بدون تشفير وبجودة عالية حيث يشارك في البطولة الكثير من المنتخبات العربية ومنها منتخب مصر ومنتخب الجزائر ومنتخب المغرب ومنتخب تونس ، وقد انتهت جميع مباريات الجولة الاول في دور المجموعات ، وقد تعادل المنتخب المصري في المباراة السابقة أمام موزمبيق بنتيجة 2-2 وإليكم تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11547

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة مصر وغانا اليوم

بعد تنزيل تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا ، ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية بنقطة واحدة من التعادل في المباراة السابقة ضد موزمبيق ، وتمتلك موزمبيق نقطة واحدة أيضًأ.