اتفرج حالًا على جميع الحلقات “موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة” يا ترى رام الله هتتجوز نديم

في آخر فترة ازداد بحث الأشخاص حول موعد عرض مسلسل حالة خاصة وذلك للحلقات الجديدة، فمن الجدير بذكر أن هذا المسلسل هذا على اهتمام عدد كبير جدا من المواطنين الذين يقومون بمتابعته ومن المعروف أنه يبحث عن موعد عرض المسلسل عدد هائل من المتابعين، كذلك أنه يقوم بالبحث عن القنوات التي تقوم بنقله العديد من الأشخاص وفيما بعد سأرفق لكم هذا الموعد الذي يتعلق بعرض تلك الحلقة الجديدة من هذا المسلسل والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة

في الحقيقه ان الحلقة الثالثة تتضمن مواجهة نزيم لغز عقب سرقته لفكرته كذلك أن أماني تقوم بالتعامل مع قضية الموكل الخاص بها التي قامت بوضعها بموقف عسير هذا بجانب أنها اشتملت على الطريقه الخاصه بتعاملها “أماني” مع الخيانة الزوجية، كذلك ان الحلقه الرابعه كانت تشتمل على مفاجآت ليست متوقعة ومن الجدير بالذكر أن الحلقة الجديدة سيتم عرضها أو إذاعتها على شاشة قناة ام بي سي مصر، وايضا شاشة قناة أون اي، إذ إنه يتم بث المسلسل يوم الخميس على قناة ام بي سي مصر وكذلك يوم الجمعة على قناة أون اي في الساعة 9:00 مساء.

أبطال مسلسل حالة

مسلسل حالة خاصة يشتمل على سلسلة من الممثلين المميزين وايضا الموهوبين، إذ إن الفنان طه دسوقي بالاضافة إلى الفنانة غادة عادل يتصدران بطولة المسلسل، كذلك أنه يقوم بمشاركتهم الفنان أحمد طارق علاوة على الفنان حسن ابو الروس وأيضا الفنانة هاجر السراج وغيرهم من الفنانين الآخرين.