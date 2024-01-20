أخيرا لقيت رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة دفعة يناير 2024 موقع وزارة العمل mosla gov iq بصورة ملفات pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر يناير 2024 عبر المنصة العراقية مظلتي، والتي تعد الدفعة الأخيرة من البرنامج وفي ظل التكهنات حول صرف هذه الدفعة في وقت تم إعلانه سابقًا، فقد أعلنت الوزارة المعنية عن تأخير ظهور النتائج، كما قدمت اعتذارها للمواطنين عن هذا التأخير، وقامت أيضا بتقدم توضيحات حول المواعيد المتوقعة للإعلان عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة لعام 2024 في العراق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، من المقرر الإعلان عنها قريبا في كافة المحافظات العراقية وفي الساعات القادمة، ويتم صرف الخدمة لكل محدودي الدخل، ويتم استعراض أسماء المشمولين إلكترونياً من خلال اتباع ما سيتم ذكره خلال السطور القادمة:

اولا يتم زيارة موقع منصة مظلتي الرسمي.

ثم بعد ذلك يتم الدخول على قسم الخدمات الالكترونية.

وبعد ذلك يتم اختيار قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

وبعد الاختيار يتم تحديد رقم الوجبة.

ثم الضغط على “استعلام”.

وفي النهاية ستظهر كشوف المشمولين على هيئة ملفات PDF يتم تحميلها ووالبحث عن الاسم المراد البحث عنه.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية 2024

ولكي يتم الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024، هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة العمل العراقية لفئات معينة، وتلك الشروط هي: