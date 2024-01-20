استقبل حالًا “تردد قناة المجد 2024” بأروع تلاوة من شيوخ القرآن الكريم .. ثبتها في خطويتن فقط

تردد قناة المجد 2024 تعتبر قناة المجد للقرآن الكريم واحدة من أبرز المحطات التلفزيونية التي يبحث عنها الكثيرون في بيوتهم وذلك لاستماعهم إلى تلاوات القرآن الكريم التي تجلب الطمأنينة إلى قلوبهم تتميز القناة بتقديم رواية حفص بن عاصم وروايات أخرى ويتم تقديمها على أيدي قراء كبار ذوي صوت جميل وملهم.

تردد قناة المجد 2024

تردد قناة المجد على النايل سات:

التردد: 11372

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة المجد على العرب سات:

التردد:(12053/12054).

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: الأفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بعض البرامج التي تذاع على قناة المجد2024

تتألق قناة المجد للقرآن الكريم بمحتوى ديني إسلامي يتسم بالتميز والتواصل المستمر على مدار اليوم حيث تقدم تلاوات عطرة للقرآن الكريم بأصوات من أفضل الشيوخ في العالم العربي.

الشيخ محمد صديق المنشاوي

يتميز بتلاوته الرائعة والتي تنقل الاستماع إلى القرآن إلى تجربة دينية.

الشيخ محمد رفعت

يقدم تلاواته بأسلوبه الرائع الذي يمزج بين الأداء الفني والعمق الروحاني مما يخلق تجربة مميزة للمشاهدين.

الشيخ محمد أبو سنينة

بتلاوته القوية والمؤثرة يشكل حضورا قويا على شاشة القناة.

الشيخ طارق إبراهيم

يقدم تلاواته بأسلوبه المميز والذي يجمع بين الرقي والوضوح، مما يجعله واحدا من الشيوخ المحبوبين في عالم القرآن.

الشيخ عبدالمحسن القاسم

بتلاوته الخاشعة والمؤثرة يضفي لمسة من التأمل والرقي على البرامج الدينية المقدمة على القناة.