شاهد قناة توم وجيري الجديدة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، حيث يبحث عن القناة الكثيرون لما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات ممتعة على مدار الساعة، فمنذ أن بدأت القناة وهي تبث محتوى شيق يجعل كل من يشاهد القناة يتعلق بها، وأشدهم بها تعلقا الأطفال لذلك يبحث عنها الآباء والأمهات لتوفيرها لأطفالهم في أوقات فراغهم، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال وإضافة ترددها.

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جهاز الاستقبال

تابع قناة توم وجيري واستمتع بأفضل ما تقدمه من برامج ومسلسلات كرتونية شيقة، وذلك من خلال ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على قائمة ضبط القنوات من خلال جهاز التحكم عن بعد، وذلك بالضغط على قائمة. اضغط من قائمة إدارة القنوات على الضبط اليدوي. ومن ثم اضغط على إضافة ترددات جديدة. اضف التردد الجديد وهو عبارة عن تردد القناة، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز، والاستقطاب. تأكد من إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة، كما سنبينها في الفِقْرة التالية. اضغط بحث، انتظر قليلًا ليتم تحميل القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات

تردد قناة توم وجير على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

القمر: النايل سات.

معدل الترميز : 27500.

تردد القناة: 11345.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي العرب سات كالتالي: