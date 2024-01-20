بالخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 “سددها وأدفع اللي عليك أول بأول”

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 تساؤل كثيرون من مالكي السيارات والسائقين حول كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت في عام 2024، والدفع الإلكتروني لتلك المخالفات، يمكن السائقين الان الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت بسهولة عن طريق خدمات المرور الإلكتروني، حيث قامت النيابة العامة بتوفير هذه الخدمة للمواطنين بشكل مجاني.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

عبر مواقع الإنترنت المخصصة للمرور، يمكن للسائقين إدخال رقم لوحة السيارة للاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على السيارة، وفيما يتعلق بطرق الدفع الإلكتروني، هذه الخدمات تسهل على السائقين الوصول إلى معلومات مخالفاتهم وتيسير عملية التسوية بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

الدخول من خلال موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي.

اختيار أيقونة الاستعلامات.

حدد نوع الاستعلام حول مخالفات المرور، سواء كانت تتعلق برخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

اضغط على أيقونة الاستعلام حول مخالفات المرور برقم اللوحة.

قم بإدخال بيانات لوحة السيارة، سواء كانت تحتوي على حروف وأرقام أو أرقام فقط.

ثم انقر على أيقونة “إجمالي المخالفات” للحصول على نتائج الاستعلام.

طرق دفع مخالفات السيارة اونلاين

الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية.

اختيار خدمات نيابة المرور.

اختيار خدمة الدفع.

اختيار طريقة الدفع المفضلة، سواء كان الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

عند اختيار الدفع الإلكتروني، يتعين عليك اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية الدفع بشكل امن وفعال، في حال اختيار الدفع عند الاستلام، يمكنك اتمام عملية الدفع عند استلام الفاتورة.