PDF الوجبة الاخيرة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي في جميع محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، قريبا من المقرر الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حتى يتمكن كافة المستحقين والمشمولين من الاطلاع عليها بسهولة، على أن يتم تحديد موعد صرف راتب الدعم لاحقا، واليكم خطوات معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

ولايزال المواطنين في عموم المحافظات العراقية يبحثون بشكل مكثف حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة والخاص بشهر يناير، حيث تأخرت وزارة العمل العراقية في الاعلان عن أسماء المشمولين في تلك الوجبة مقارنة بالوجبات السابقة، ولكن قد أفادت الوزارة أنه تم الانتهاء من حصر اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وقريبا سيتم الاعلان عنها رسميا، واليكم خطوات تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي الالكترونية:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالدخول إلى قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد الوجبة السابعة.

حدد المحافظة التي تنتمي لها.

اكتب البيانات المطلوبة والخاصة بك بشكل صحيح.

قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

اضغط على ايقونة تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

سيتم تحميل الكشوف والملفات بصيغة PDF على جهازك.

قم بفتح الملفات وابحث عن اسمك.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

وهناك عدة شروط لابد أن تتوافر بك من أجل التقديم في الرعاية الاجتماعية والحصول على الراتب: