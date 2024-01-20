ألحق العروض والخصومات بنسبة 90% “اماكن معارض اهلا رمضان 2024” في جميع المحافظات

اماكن معارض اهلا رمضان 2024 تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استعدادها الكامل لانطلاق فعاليات معارض “أهلا رمضان 2024″، التي ستقام في جميع أنحاء محافظات الجمهورية ابتداء من يوم 15 فبراير المقبل، تستمر لمدة شهر كامل يأتي هذا الإعلان في إطار التحضيرات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

اماكن معارض اهلا رمضان 2024

تشكل معارض “أهلا رمضان” منصة متكاملة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر الصوم، حيث يمكن للزوار الاستفادة من تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار ميسرة، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تسوق مواتية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين خلال هذا الشهر الكريم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في مصر

تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتماما خاصا بضمان استدامة فعاليات “أهلا رمضان 2024″، حيث تعمل جاهدة على تنظيم هذه المعارض.

تقوم الوزارة بشكل فعال بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتحقيق نجاح معارض “أهلا رمضان 2024” تتمثل هذه الجهود في إنشاء معرض رئيسي في كل محافظة، وتوفير ثلاثة معارض إضافية على الأقل، إلى جانب الاستفادة من السيارات المتنقلة والشوادر التي توفرها قطاع التموين.

كوبونات معرض أهلا رمضان

أكد أحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، بشكل قاطع أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقدم خدمة فريدة من نوعها للمواطنين عبر توفير “كوبونات” في فئات مختلفة، سيتم طرح هذه كوبونات للشراء من قبل المواطنين وأي جهة ترغب في ذلك، بهدف توفير وسيلة فعالة لشراء مستلزماتهم الغذائية تمكن هذا النهج الابتكاري الذي تتبناه الشركة المواطنين والجهات الأخرى من الاستفادة من تخفيضات ومزايا خاصة أثناء عمليات الشراء من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.