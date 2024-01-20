أوعى تغمض عينك هيفوتك كتير اوي “تردد قناة روتانا سينما 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة روتانا سينما في بداية العام الحالي، أشعل البحث عن تردد قناة روتانا سينما فضول الجماهير ومحبي القنوات الفضائية، يظهر اهتمام إدارة القناة بشكل واضح في تجديد وتحسين تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية وذلك بهدف تقديم تجربة مميزة للمشاهدين باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.

تردد قناة روتانا سينما

يتم توفير الترددات الجديدة التي أطلقتها القناة على النايل سات وعرب سات، مما يتيح للمتابعين الاستمتاع بمشاهدة البرامج والأفلام. تظل قناة روتانا سينما رمزا للتميز والتنوع في عرض المحتوى الفني، وتستمر في جذب انتباه الجمهور بتجربة مشاهدة فريدة.

تردد قناة روتانا علي النايل سات

التردد: 12226.

الترميز: 27500.

تصويب الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة روتانا على عرب سات

التردد: 11843.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ 4/3.

الترميز 27500.

الجودة: HD.

كيفية ضبط التردد الجديد

قم بالضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال الخاص بك.

حدد البحث اليدوي من القائمة.

أدخل التردد المذكور أعلاه لقناة روتانا سينما.

ابحث عن القناة وحفظها.

مميزات قناة روتانا سينما