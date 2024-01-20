“هنـــا” رابط نتائج التعليم الأساسي 2024الترم الأول لجميع صفوف النقل .. بالمحافظات المصرية

رابط نتائج التعليم الأساسي 2024 الترم الأول تتجه وزارة التربية والتعليم المصرية، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية، نحو الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، وذلك لجميع فئات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية، وتشمل “الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي” من المرتقب أن تشهد الفترة القادمة إقبالا كبيرا من قبل الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن نتائج امتحانات الترم الأول للعام الجاري.

رابط نتائج التعليم الأساسي 2024الترم الأول

وأكدت الوزارة أن عمليات التصحيح تمت بشكل فوري خلال فترة الامتحانات داخل جميع المدارس، قام مدرسو المواد بتصحيح أوراق الامتحان لنفس المواد التي قاموا بتدريسها، بهدف ضمان تحقيق أقصى دقة وفهم صحيح لاحتياجات الطلاب وبهذا، يعلن رسميا الانتهاء من جميع عمليات التصحيح المتعلقة بصفوف النقل في المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلا لعام 2024

يمكن لجميع طلاب وطالبات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط الرسمي للوزارة.

اختر قسم “استعلام عن النتائج” المتاح على الصفحة الرئيسية.

ادخل البيانات المطلوبة، مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي.

اختر الصف الدراسي والمرحلة (ابتدائي أو إعدادي).

اضغط على زر “استعلام” للحصول على نتيجتك الفردية.

كيفية استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول بنظام التقديرات الملونة، يوضح هذا النظام التقديري مستوى الأداء والتفوق لدى الطلاب، حيث يتم تمثيل التقديرات بألوان محددة: