“مباريات كأس أمم آسيا 2023 مجاناً” نزل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024 على النايل سات

يرغب عدد كبير من المشاهدين في ضبط تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024 على جميع الأقمار الصناعية، لمشاهدة مباريات كأس أمم آسيا 2023، ويأتي هذا عقب إعلان إدارة القناة بأنها ستبث المباريات بجودة عالية ومجاناً عبر ترددها على القمر الصناعي النايل سات، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية الرياضية 2024 على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024

تبث قناة الرابعة العراقية الرياضية مباريات الدوري العراقي والبطولات المحلية والعالمية وبالأخص التي يشارك فيها منتخب العراق، وتحرص دائماً على تثقيف الشعب العراقي بالأخبار والمعلومات الرياضية في مختلف أنواع الرياضة وليس كرة القدم فقط.

من الجدير بالذكر أن انطلقت بطولة كأس أمم آسيا 2023 يوم الجمعة الموافق 12 يناير الجاري على أن تستمر البطولة حتى يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل.

ويمكنكم تنزيل أجدد تردد لقناة الرابعة العراقية հd نايل سات من خلال التردد الآتي:-

التردد هو 11334 أو 12563.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

أما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فهو كالآتي:-

تردد القناة: 11747.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

قناة الرابعة العراقية 2024

تعد قناة الرابعة العراقية الرياضية من القنوات المفتوحة على مدار اليوم بدون تشفير أو انقطاع، وتعرض على شاشتها عدد من البرامج الرياضية التي لها جماهيرية كبيرة، بالإضافة إلى إنها تقدم استديو تحليلي لأهم المباريات.

خطوات ضبط تردد الرابعة العراقية 2024 الرياضية